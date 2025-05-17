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Сын Бьорна Борга не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-500 в Женеве

Сын Бьорна Борга не смог пробиться в основную сетку турнира ATP-500 в Женеве
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496-я ракетка мира шведский теннисист Лео Борг не смог выйти в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). В первом раунде квалификации он уступил 143-й ракетке мира австрийцу Себастьяну Офнеру — 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Шведский теннисист сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. Его соперник 11 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх.

В матче за выход в основную сетку турнира в Женеве Офнер сыграет с американским теннисистом Райлли Опелкой.

Напомним, 22-летний Лео Борг является сыном 11-кратного победителя турниров «Большого шлема» Бьорна Борга.

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