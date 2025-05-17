Райлли Опелка вышел в финал квалификации турнира ATP-500 в Женеве

94-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел в финал квалификации грунтового турнира категории ATP-500 в Женеве (Швейцария). В первом раунде предварительного этапа он обыграл 292-ю ракетку мира итальянца Энрико Далла Валле — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Американский теннисист сделал 15 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Его соперник один раз подал навылет, сделал столько же двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

В матче за выход в основную сетку турнира в Женеве Опелка сыграет с третьей ракеткой мира австрийцем Себастьяном Офнером.