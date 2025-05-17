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Элина Свитолина снялась с турнира WTA-500 в Страсбурге

14-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция).

«Привет, друзья! Небольшое обновление: к сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Страсбурге из-за небольшой травмы, которую я получила в Риме.

Вы все знаете, что Страсбург занимает особое место в моём сердце — именно здесь я выиграла свой первый титул WTA после рождения ребёнка. Мне очень нравится играть здесь, перед потрясающей публикой.

Хочу пожелать Денису и всей команде ещё одного замечательного турнира. Надеюсь вернуться сюда в 2026 году. Сейчас сосредотачиваюсь на «Ролан Гаррос».

Спасибо всем за понимание!» — написала Свитолина на своей странице в соцсетях.

Турнир в Страсбурге пройдёт с 19 по 24 мая. Действующей чемпионкой соревнований является представительница США Мэдисон Киз.