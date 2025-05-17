Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв и Зверев
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В основной сетке соревнований представлены 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, а также второй номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии.
Наиболее заметные матчи первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге:
- Александр Зверев (Германия) — победитель квалификации (Q);
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);
- Андрей Рублёв (Россия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Гаэль Монфис (Франция);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).
Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.
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