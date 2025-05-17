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Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв и Зверев

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв и Зверев
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В основной сетке соревнований представлены 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, а также второй номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии.

Наиболее заметные матчи первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге:

  • Александр Зверев (Германия) — победитель квалификации (Q);
  • Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);
  • Андрей Рублёв (Россия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Гаэль Монфис (Франция);
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.

Сетка турнира ATP-500 в Гамбурге (2025)
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