Стала известна сетка турнира ATP-500 в Гамбурге, где сыграют Рублёв и Зверев

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В основной сетке соревнований представлены 17-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, а также второй номер рейтинга ATP Александр Зверев из Германии.

Наиболее заметные матчи первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге:

Александр Зверев (Германия) — победитель квалификации (Q);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Александр Бублик (Казахстан);

Андрей Рублёв (Россия) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Гаэль Монфис (Франция);

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Турнир в Гамбурге пройдёт с 18 по 24 мая. Действующим чемпионом соревнований является французский теннисист Артюр Фис.