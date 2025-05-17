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«Мы не друзья». Алькарас признался, что не общался с Синнером во время его дисквалификации

«Мы не друзья». Алькарас признался, что не общался с Синнером во время его дисквалификации
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о взаимоотношениях с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером. Испанец признался, что не общался с Синнером во время его дисквалификации.

Напомним, 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию в деле о применении допинга. Дисквалификация итальянца закончилась в начале мая. За три месяца никому из игроков не удалось сдвинуть его с первой строчки мирового рейтинга.

«Общался ли я с Синнером за эти три месяца? Нет. В конце концов каждый из нас думает о себе. Я не разговаривал с ним во время дисквалификации. Мы являемся частью схемы, у нас хорошие отношения, но мы не так близки, я не могу иметь близкую дружбу с человеком, которого хочу победить. Мы соперники, но я рад, что он вернулся на корт и с ним всё в порядке», — приводит слова Алькараса La Gazzetta dello Sport.

В воскресенье, 18 мая, Синнер и Алькарас сыграют в финале «Мастерса» в Риме. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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