Пьетранджели: три поражения подряд положат конец идолопоклонству в отношении Синнера

Бывший теннисист и тренер итальянец Никола Пьетранджели высказался о перспективах первой ракетки мира Янника Синнера оставаться на вершине мирового тенниса.

«Синнер должен быть оставлен в покое, чтобы играть. Он имеет полунемецкий характер и не чувствует давления, хотя ему всего 23 года. Мы говорим о теннисисте, который заслуженно является номером один в мире, но я боюсь, что, если он проиграет три игры подряд, это положит конец идолопоклонству в его отношении. Итальянец в целом, к сожалению, фанат, а не спортсмен», — приводит слова Пьетранджели fanpage.

23-летний Синнер возглавляет рейтинг ATP с июня прошлого года. Он является победителем трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.