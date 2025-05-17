Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пьетранджели: три поражения подряд положат конец идолопоклонству в отношении Синнера

Пьетранджели: три поражения подряд положат конец идолопоклонству в отношении Синнера
Комментарии

Бывший теннисист и тренер итальянец Никола Пьетранджели высказался о перспективах первой ракетки мира Янника Синнера оставаться на вершине мирового тенниса.

«Синнер должен быть оставлен в покое, чтобы играть. Он имеет полунемецкий характер и не чувствует давления, хотя ему всего 23 года. Мы говорим о теннисисте, который заслуженно является номером один в мире, но я боюсь, что, если он проиграет три игры подряд, это положит конец идолопоклонству в его отношении. Итальянец в целом, к сожалению, фанат, а не спортсмен», — приводит слова Пьетранджели fanpage.

23-летний Синнер возглавляет рейтинг ATP с июня прошлого года. Он является победителем трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Материалы по теме
«Мы не друзья». Алькарас признался, что не общался с Синнером во время его дисквалификации
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android