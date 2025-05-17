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Никола Пьетранджели считает, что сейчас золотой момент для итальянского тенниса

Никола Пьетранджели считает, что сейчас золотой момент для итальянского тенниса
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Бывший тренер Никола Пьетранджели в положительном ключе высказался о развитии тенниса в Италии, отметив трёх ведущих игроков.

«Музетти не самый сильный, но он тот, кто играет лучше всех. Жасмин Паолини всегда улыбается и завоёвывает всеобщее признание, она очень хороша. Золотой момент итальянского тенниса наполняет меня радостью, это прекрасно. В Италии у нас есть номер один в мужском рейтинге, Музетти, который поднимается в рейтинге, и женщины, которые играют очень хорошо. Сегодня теннис очень популярен, в том числе благодаря Синнеру и отличной работе, которую делает Федерация. Привычно нападать на менеджеров, но вы должны признать их достоинства прямо сейчас», — приводит слова Пьетранджели fanpage.

23-летний итальянский теннисист Янник Синнер является первой ракеткой мира, Лоренцо Музетти занимает девятую строчку рейтинга ATP, Жасмин Паолини — на пятом месте в рейтинге WTA.

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