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Чжан Чжичжэнь снялся с «Ролан Гаррос» — 2025

Чжан Чжичжэнь снялся с «Ролан Гаррос» — 2025
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55-я ракетка мира китайский теннисист Чжан Чжичжэнь снялся с «Ролан Гаррос» — 2025. В сетке его заменит итальянец Лука Нарди.

Напомним, Чжан Чжичжэнь не выступает с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы колена. В первом круге в Индиан-Уэллсе китаец проиграл лаки-лузеру из Канады Габриэлю Диалло со счётом 6:2, 2:6, 6:7 (7:9). В этом сезоне лучшим результатом Чжичжэня стал четвертьфинал турнира ATP-250 в Марселе (Франция).

«Ролан Гаррос» — 2025 пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

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