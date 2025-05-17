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Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге

Анна Блинкова вышла в финал квалификации турнира WTA-500 в Страсбурге
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67-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). В первом круге она обыграла Елену Малыгину из Эстонии со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Малыгиной ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В финале квалификации в Страсбурге Анна Блинкова встретится с победительницей матча Эльза Жакемо (Франция) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).

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