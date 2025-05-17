Александр Бублик вышел в финал челленджера в Турине, обыграв Альтмайера

76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал турнира категории «челленджер» в Турине (Италия). В полуфинале он обыграл немца Даниэля Альтмайера со счётом 6:2, 6:4.

В рамках встречи Бублик семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Альтмайера восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.

В финале турнира в Турине Александр Бублик встретится с китайским спортсменом Бу Юньчаокэтэ, который в 1/2 финала обыграл Камило Уго Карабельи со счётом 6:3, 6:2.