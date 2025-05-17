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Жюстин Энен — о грунтовом сезоне Швёнтек: она всё ещё не на своём уровне

Жюстин Энен — о грунтовом сезоне Швёнтек: она всё ещё не на своём уровне
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров серии «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась мнением о грунтовом сезоне второй ракетки мира польки Иги Швёнтек.

«До сих пор всё было в порядке, но правда в том, что как только начинается грунтовый сезон — тур, который она так любит, и приближается турнир, который она выигрывала уже четыре раза, логично было бы ожидать, что она снова обретёт себя. Это должно было произойти сейчас, это был тот самый момент. Но она всё ещё не на своём уровне. В матче против Коллинз в Риме мы увидели её в сложной ситуации, в очень тяжёлом эмоциональном состоянии — на пресс-конференцию она пришла с красными глазами. Со стороны можно почувствовать, как ей больно», – приводит слова Энен TNT Sports.

Ига Швёнтек уступила в матче третьего круга проходящего с 6 по 17 мая «тысячника» в Риме американке Даниэль Коллинз (1:6, 5:7). Полька является действующей чемпионкой турнира.

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