«Моё свидание за ужином». Арина Соболенко поделилась фото с возлюбленным

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото со своим возлюбленным, бразильским бизнесменом и автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Моё свидание за ужином», — подписала снимки Соболенко.

Напомним, на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Соболенко потерпела поражение на стадии четвертьфинала. Она впервые за семь очных матчей проиграла китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь — 4:6, 3:6. Ранее Арина выиграла титул на турнире аналогичной категории в испанском Мадриде. Далее Соболенко выступит на «Ролан Гаррос» — 2025.