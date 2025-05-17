Синнер и Алькарас — самая молодая пара финалистов турнира в Риме после Джоковича и Надаля
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стали самыми молодыми игроками в финале мужского одиночного разряда на «Мастерсе» в Риме (Италия). Их совместный возраст 45 лет 275 дней. До этого таким достижением могли похвастаться Новак Джокович и Рафаэль Надаль в 2009 году.
Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Счёт личных встреч Янника Синнера и Карлоса Алькараса — 6-4 в пользу испанца. Он обыгрывал итальянца на «Мастерсе» в Париже — 2021, на US Open — 2022, «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 и 2024 годах, на «Ролан Гаррос» — 2024 и в Пекине-2024. Синнер одержал победу над Алькарасом на Уимблдоне — 2022, в Умаге-2022, на «Мастерсе» в Майами — 2023 и в Пекине-2023.
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