Синнер и Алькарас — самая молодая пара финалистов турнира в Риме после Джоковича и Надаля

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас стали самыми молодыми игроками в финале мужского одиночного разряда на «Мастерсе» в Риме (Италия). Их совместный возраст 45 лет 275 дней. До этого таким достижением могли похвастаться Новак Джокович и Рафаэль Надаль в 2009 году.

Счёт личных встреч Янника Синнера и Карлоса Алькараса — 6-4 в пользу испанца. Он обыгрывал итальянца на «Мастерсе» в Париже — 2021, на US Open — 2022, «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в 2023 и 2024 годах, на «Ролан Гаррос» — 2024 и в Пекине-2024. Синнер одержал победу над Алькарасом на Уимблдоне — 2022, в Умаге-2022, на «Мастерсе» в Майами — 2023 и в Пекине-2023.