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«Ты почти его добил». Фриц отреагировал на пост Рууда после разгромного поражения в Риме

«Ты почти его добил». Фриц отреагировал на пост Рууда после разгромного поражения в Риме
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц отреагировал на пост в социальных сетях, которым поделился норвежец Каспер Рууд после разгрома в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия) от итальянца Янника Синнера (0:6, 1:6).

Рим (м). 1/4 финала
15 мая 2025, четверг. 20:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«До встречи, Рим. Не тот результат, которого я хотел, но любовь публики того стоила. Поздравляю Янника Синнера и его команду», — написал Рууд.

«Ты почти его добил», — отреагировал Фриц в комментариях.

Сам Синнер оставил под публикацией Рууда эмодзи сложенных вместе рук. В финале «Мастерса» в Риме итальянец встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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