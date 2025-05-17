Иван Гахов вышел в финал квалификации турнира АТР-250 в Женеве

317-я ракетка мира россиянин Иван Гахов вышел в финал квалификации турнира АТР-250 в швейцарской Женеве, обыграв в полуфинале бразильца Тьяго Монтейро (106-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. За время матча Гахов сделал 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Монтейро выполнил за матч шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В финале квалификации Гахов сыграет со швейцарцем Килианом Фельдбаушем, который в своём матче 1/2 финала квалификации был сильнее австралийца Тристана Скулкейта (6:4, 2:6, 6:4).