«Даже думать об этом — абсурд». Робсон — о целях команды Алькараса

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 в миксте, бывшая 27-я ракетка мира британка Лора Робсон поделилась мнением о документальном сериале про Карлоса Алькараса от Netflix.

«Это интересный сериал, потому что он показывает, какое давление Алькарас испытывает — как со стороны самого себя, так и со стороны своей команды. В сериале они говорят о том, чтобы пытаться выигрывать по три или четыре турнира «Большого шлема» в год и, если делать это в течение нескольких лет, то смогут догнать показатели Новака. Даже думать об этом — своего рода абсурд. У нас были три лучших игрока всех времён подряд — Федерер, Надаль и Джокович, и для кого-либо попытаться достичь этих высот было бы чем-то невообразимым.

Для любого теннисиста завершить карьеру с четырьмя или пятью титулами «Большого шлема» — это уже поразительно. А мы при этом пытаемся подталкивать игроков к тому, чтобы выиграть больше двадцати», – приводит слова Робсон Sky Sports.