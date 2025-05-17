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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Рабате, где выступит Камилла Рахимова

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко). В основной сетке соревнований заявлена россиянка Камилла Рахимова. В первом круге соревнований она встретится с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии. Первой сеяной является Элина Аванесян из Армении.

Наиболее заметные матчи первого круга турнира WTA-250 в Рабате:

Элина Аванесян (Армения, 1) — Юлия Грабер (Австрия);

Айла Томлянович (Австралия) — Виктория Томова (Болгария, 5);

Варвара Грачёва (Франция, 8) — победитель квалификации;

Катержина Синякова (Чехия, 6) — Алёна Большова (Испания);

Анастасия Севастова (Латвия) — Ясмине Каббадж (Марокко);

Камилла Рахимова (Россия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Турнир в Рабате пройдёт с 18 по 25 мая. Действующей чемпионкой соревнований является американка Питон Стирнс.