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Николя Маю высказался о причинах падения интереса к парным турнирам

Николя Маю высказался о причинах падения интереса к парным турнирам
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Николя Маю высказал мнение о том, насколько влияет разница в призовых между парными и одиночными разрядами на теннисных турнирах.

«Прошло около 15 лет с тех пор, как начался упадок парного тура. Это произошло в тот момент, когда одиночники начали полностью сосредоточиваться на своей индивидуальной карьере и стали гораздо реже играть в паре… В основном из-за того, что призовые в одиночном разряде резко выросли. Именно тогда парный разряд начал терять интерес», – приводит слова Маю Eurosport France.

Николя Маю становился чемпионом на всех четырёх турнирах «Большого шлема» в парном разряде, а также побеждал на Итоговом турнире ATP в паре с французом Пьер-Югом Эрбером в 2019 году.

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