«Я в восторге, слежу за ними». Итальянский певец Лауро — о Синнере, Музетти и Паолини

Итальянский певец и рэпер Акилле Лауро рассказал, что следит за итальянскими теннисистами Янником Синнером, Лоренцо Музетти и Жасмин Паолини.

«Очень люблю великие матчи и великих чемпионов. Сегодня три таких чемпиона, как Синнер, Паолини и Музетти, подтверждают исторический год. Я в восторге, слежу за ними. Музыка не сильно отличается от спорта: за ней стоит большая подготовка, люди видят только верхушку айсберга. Слежу за ними и очень их уважаю», — приводит слова Лауро Sky Sport.

Янник Синнер вышел в финал грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), где встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Лоренцо Музетти завершил выступление на этом турнире в полуфинале. Жасмин Паолини в финале соревнований WTA-1000 в Риме сражается с американкой Кори Гауфф.