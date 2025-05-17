Жасмин Паолини стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Кори Гауфф

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Гауфф одна двойная ошибка, семь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.

Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.