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Жасмин Паолини стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Кори Гауфф

Жасмин Паолини стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Кори Гауфф
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Гауфф одна двойная ошибка, семь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.

Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

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