Ига Швёнтек покинет топ-4 мирового рейтинга перед «Ролан Гаррос» — 2025
Поделиться
Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек станет пятой сеяной на «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом стало известно после того, как итальянка Жасмин Паолини завоевала титул грунтового «тысячника» в Риме (Италия). В рейтинге Паолини сместит Швёнтек с четвёртой строчки мирового рейтинга.
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
На турнире WTA-1000 в Риме Швёнтек не смогла защитить титул, уступив американке Даниэль Коллинз в третьем круге со счётом 1:6, 5:7.
23-летняя Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Всего на её счету четыре титула на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024).
Комментарии
- 17 мая 2025
-
20:36
-
20:28
-
20:15
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
19:39
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:30
-
18:07
-
17:41
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
17:02
-
16:49
-
16:20
-
16:06
-
15:29
-
15:06
-
14:51
-
13:52
-
13:23
-
13:00
-
12:42
-
11:36
-
11:15
-
10:41
-
09:58
-
09:30