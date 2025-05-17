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Ига Швёнтек покинет топ-4 мирового рейтинга перед «Ролан Гаррос» — 2025

Ига Швёнтек покинет топ-4 мирового рейтинга перед «Ролан Гаррос» — 2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек станет пятой сеяной на «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом стало известно после того, как итальянка Жасмин Паолини завоевала титул грунтового «тысячника» в Риме (Италия). В рейтинге Паолини сместит Швёнтек с четвёртой строчки мирового рейтинга.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

На турнире WTA-1000 в Риме Швёнтек не смогла защитить титул, уступив американке Даниэль Коллинз в третьем круге со счётом 1:6, 5:7.

23-летняя Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Всего на её счету четыре титула на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024).

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