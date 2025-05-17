Ига Швёнтек покинет топ-4 мирового рейтинга перед «Ролан Гаррос» — 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек станет пятой сеяной на «Ролан Гаррос» — 2025. Об этом стало известно после того, как итальянка Жасмин Паолини завоевала титул грунтового «тысячника» в Риме (Италия). В рейтинге Паолини сместит Швёнтек с четвёртой строчки мирового рейтинга.

На турнире WTA-1000 в Риме Швёнтек не смогла защитить титул, уступив американке Даниэль Коллинз в третьем круге со счётом 1:6, 5:7.

23-летняя Швёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Всего на её счету четыре титула на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022, 2023, 2024).