Жасмин Паолини — первая итальянка с 1985 года, выигравшая титул на «тысячнике» в Риме

Пятая ракетка мира теннисистка Жасмин Паолини стала первой итальянкой, одержавшей победу на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году. В финале она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021. В обновлённом рейтинге WTA Жасмин поднимется на четвёртую строчку, сместив Игу Швёнтек.

Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.