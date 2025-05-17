Жасмин Паолини стала второй теннисисткой старше 29 лет, одержавшей победу в Риме
Поделиться
Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини стала второй теннисисткой в истории старше 29 лет, которая добивалась победы на «тысячнике» в Риме, сообщает Opta Ace. В финале соревнований итальянка была сильнее третьей ракетки мира американки Кори Гауфф (6:4, 6:2).
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Только 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс становилась победительницей «тысячника» в Риме в возрасте старше 29 лет. Она выигрывала турнир в 2013, 2014 и 2016 годах.
Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.
Комментарии
- 17 мая 2025
-
20:36
-
20:28
-
20:15
-
20:06
-
20:03
-
19:56
-
19:39
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:30
-
18:07
-
17:41
-
17:38
-
17:28
-
17:21
-
17:02
-
16:49
-
16:20
-
16:06
-
15:29
-
15:06
-
14:51
-
13:52
-
13:23
-
13:00
-
12:42
-
11:36
-
11:15
-
10:41
-
09:58
-
09:30