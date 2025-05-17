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Жасмин Паолини стала второй теннисисткой старше 29 лет, одержавшей победу в Риме

Жасмин Паолини стала второй теннисисткой старше 29 лет, одержавшей победу в Риме
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Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини стала второй теннисисткой в истории старше 29 лет, которая добивалась победы на «тысячнике» в Риме, сообщает Opta Ace. В финале соревнований итальянка была сильнее третьей ракетки мира американки Кори Гауфф (6:4, 6:2).

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Только 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс становилась победительницей «тысячника» в Риме в возрасте старше 29 лет. Она выигрывала турнир в 2013, 2014 и 2016 годах.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.

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