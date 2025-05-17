Жасмин Паолини стала второй теннисисткой старше 29 лет, одержавшей победу в Риме

Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини стала второй теннисисткой в истории старше 29 лет, которая добивалась победы на «тысячнике» в Риме, сообщает Opta Ace. В финале соревнований итальянка была сильнее третьей ракетки мира американки Кори Гауфф (6:4, 6:2).

Только 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс становилась победительницей «тысячника» в Риме в возрасте старше 29 лет. Она выигрывала турнир в 2013, 2014 и 2016 годах.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.