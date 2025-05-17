Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Удачи в финале парного разряда». Гауфф поздравила Паолини с титулом на «тысячнике» в Риме

«Удачи в финале парного разряда». Гауфф поздравила Паолини с титулом на «тысячнике» в Риме
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поздравила пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини с победой на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Кори в финале проиграла Жасмин со счётом 4:6, 2:6.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Поздравляю Жасмин с этим невероятным достижением. Ты невероятный человек и игрок. С тобой всегда тяжело играть. Желаю удачи в финале парного разряда. Надеюсь, вы сможете забрать его домой», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Жасмин Паолини вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против российско-бельгийского дуэта Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Паолини — новая чемпионка Рима. Итальянка в шаге от великого рекорда Звонарёвой
Паолини — новая чемпионка Рима. Итальянка в шаге от великого рекорда Звонарёвой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android