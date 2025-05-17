«Удачи в финале парного разряда». Гауфф поздравила Паолини с титулом на «тысячнике» в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поздравила пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини с победой на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). Кори в финале проиграла Жасмин со счётом 4:6, 2:6.

«Поздравляю Жасмин с этим невероятным достижением. Ты невероятный человек и игрок. С тобой всегда тяжело играть. Желаю удачи в финале парного разряда. Надеюсь, вы сможете забрать его домой», — сказала Гауфф на церемонии награждения.

Жасмин Паолини вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против российско-бельгийского дуэта Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.