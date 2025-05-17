Жасмин Паолини обратилась к Кори Гауфф после победы в финале «тысячника» в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обратилась к третьей ракетке мира американке Кори Гауфф после победы в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Жасмин обыграла Кори со счётом 6:4, 6:2.

«Поздравляю тебя с потрясающей неделей, Кори, и с прошлой неделей тоже. Ты вышла в финал, так что играешь отлично. Продолжай в том же духе для себя и своей команды. Ты такой замечательный игрок и прекрасный человек», — сказала Паолини на церемонии награждения.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.

Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.