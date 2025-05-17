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Зверев — о матчах с Алькарасом: это вечные качели

Зверев — о матчах с Алькарасом: это вечные качели
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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал о впечатлениях, оставшихся у него после матчей с испанцем Карлосом Алькарасом.

«С Карлосом у нас всегда были хорошие битвы. Иногда побеждает он, иногда — я. В прошлом году в Париже, к сожалению, выиграл он. В Австралии — уже я. Это вечные качели. Но когда я выхожу на корт против таких игроков, как он, это, как правило, полуфинал или финал, потому что мы первые, вторые, третьи в мире. И если я нахожусь на этой стадии, значит, играю в хороший теннис.

Для меня чаще всего самые сложные матчи — это ранние раунды. Когда я ещё не в оптимальной форме, именно тогда приходится труднее всего. Но когда я играю в свой лучший теннис — чувствую, что могу соперничать с кем угодно», – приводит слова Зверева, сказанные на пресс-конференции турнира в Гамбурге, Ubitennis.

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