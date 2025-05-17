Фото: Жасмин Паолини получила трофей турнира WTA-1000 в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини получила трофей турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале соревнований она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.
Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши.
Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. До этого она выигрывала турнир WTA-1000 в Дубае-2024 и WTA-250 в Портороже-2021.
Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.
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