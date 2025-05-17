Жасмин Паолини — третья в этом столетии, кто выиграл свой первый турнир на грунте в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала третьей теннисисткой в этом столетии, которая выиграла свой первый титул на грунтовом корте в Риме, сообщает Opta Ace. До этого таким достижением могли похвастаться Елена Докич (2001) и Серена Уильямс (2002).

Жасмин Паолини завоевала титул на турнире WTA-1000 в Риме, обыграв в финале американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Жасмин стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши.