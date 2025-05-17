Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — третья в этом столетии, кто выиграл свой первый турнир на грунте в Риме

Жасмин Паолини — третья в этом столетии, кто выиграл свой первый турнир на грунте в Риме
Комментарии

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини стала третьей теннисисткой в этом столетии, которая выиграла свой первый титул на грунтовом корте в Риме, сообщает Opta Ace. До этого таким достижением могли похвастаться Елена Докич (2001) и Серена Уильямс (2002).

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Жасмин Паолини завоевала титул на турнире WTA-1000 в Риме, обыграв в финале американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2. Жасмин стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Фото: Жасмин Паолини получила трофей турнира WTA-1000 в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android