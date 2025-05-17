«Она заслужила победу». Гауфф прокомментировала поражение в финале «тысячника» в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Она уступила итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6.
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«Я горжусь своим выступлением на обоих турнирах, но также разочарована тем, что не смогла сыграть в финале как можно лучше. Жасмин сегодня играла в отличный теннис и заставила меня играть так, как мне было некомфортно. По правде говоря, она заслужила победу. Она очень сильный соперник на грунте.
Против определённых соперников я знаю, что мне придётся быть немного агрессивнее, чем обычно, и идти на риск, который может быть мне не совсем комфортен. Вот почему я совершила больше двойных ошибок, потому что не хочу отдавать инициативу», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Ранее Кори Гауфф в финале «тысячника» в Мадриде проиграла Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).
- 17 мая 2025
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