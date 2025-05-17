Кори Гауфф: говорят, что третий раз — это чудо, надеюсь, так будет и в Париже

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поражении в двух финалах подряд, а также поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос» — 2025.
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«То, что произошло со мной в этом туре, является источником уверенности и мотивации сделать этот последний шаг. Говорят, что третий раз — это чудо, надеюсь, так будет и в Париже, но я знаю, что для этого мне предстоит много работать на этой неделе. У меня такое чувство, что я вышла в финалы двух важных турниров, не показав своей лучшей версии, так что, если мне удастся сыграть на своём лучшем уровне на «Ролан Гаррос» — 2025, я уверена, что добьюсь важного результата», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
В финале «тысячника» в Риме Гауфф проиграла Жасмин Паолини (4:6, 2:6). До этого американка в решающем матче в Мадриде уступила Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).
- 17 мая 2025
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