Мамы Паолини и Гауфф сделали совместное фото после финала «тысячника» в Риме

Мамы третьей ракетки мира американки Кори Гауфф и пятой ракетки мира Жасмин Паолини сделали совместное фото после финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче Жасмин обыграла Кори со счётом 6:4, 6:2.

Фото: Из социальных сетей Кори Гауфф

Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши. Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне.

Кори Гауфф проиграла второй финал подряд. Ранее в финале «тысячника» в Мадриде она уступила Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).