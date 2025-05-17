Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мамы Паолини и Гауфф сделали совместное фото после финала «тысячника» в Риме

Мамы Паолини и Гауфф сделали совместное фото после финала «тысячника» в Риме
Комментарии

Мамы третьей ракетки мира американки Кори Гауфф и пятой ракетки мира Жасмин Паолини сделали совместное фото после финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В решающем матче Жасмин обыграла Кори со счётом 6:4, 6:2.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Фото: Из социальных сетей Кори Гауфф

Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши. Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне.

Кори Гауфф проиграла второй финал подряд. Ранее в финале «тысячника» в Мадриде она уступила Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
«Она заслужила победу». Гауфф прокомментировала поражение в финале «тысячника» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android