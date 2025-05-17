Александр Зверев поделился мнением, насколько сложно играть с Янником Синнером

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, насколько сложно было играть с итальянцем Янником Синнером в финале Australian Оpen – 2025.

«Когда я играл с Янником в Австралии, перед матчем я был уверен, что выиграю. Я думал, что это будет мой первый титул «Большого шлема». Но уже в начале встречи я понял, что всё пойдёт не так. Он просто был на другом уровне. Он играл сумасшедше. Иногда он именно так и играет», – приводит слова Зверева, сказанные на пресс-конференции турнира в Гамбурге, Ubitennis.

Александр Зверев играл с Янником Синнером в финале Australian Оpen –2025. Немецкий теннисист уступил со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.