«Вернусь сильнее». Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления в Риме

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост по итогам грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она проиграла пятой ракетке мира итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6.

Фото: Из личного архива Кори Гауфф

Фото: Из личного архива Кори Гауфф

«Спасибо, Рим. Я вернусь сильнее», — написала Гауфф.

Ранее Кори Гауфф в финале «тысячника» в Мадриде проиграла Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)). Далее Кори Гауфф выступит на «Ролан Гаррос». В прошлом году она в полуфинале проиграла Иге Швёнтек (2:6, 4:6).

Кори Гауфф 21 год. В её активе девять титулов на уровне WTA. В прошлом сезоне она завоевала трофеи на турнире в Окленде, Пекине и на Итоговом чемпионате WTA.