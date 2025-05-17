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«Вернусь сильнее». Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления в Риме

«Вернусь сильнее». Кори Гауфф опубликовала пост по итогам выступления в Риме
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала пост по итогам грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она проиграла пятой ракетке мира итальянке Жасмин Паолини со счётом 4:6, 2:6.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Фото: Из личного архива Кори Гауфф

Фото: Из личного архива Кори Гауфф

«Спасибо, Рим. Я вернусь сильнее», — написала Гауфф.

Ранее Кори Гауфф в финале «тысячника» в Мадриде проиграла Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)). Далее Кори Гауфф выступит на «Ролан Гаррос». В прошлом году она в полуфинале проиграла Иге Швёнтек (2:6, 4:6).

Кори Гауфф 21 год. В её активе девять титулов на уровне WTA. В прошлом сезоне она завоевала трофеи на турнире в Окленде, Пекине и на Итоговом чемпионате WTA.

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