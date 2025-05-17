«Старалась фокусироваться на матче». Жасмин Паолини — о давлении домашних трибун

Чемпионка «тысячника» в Риме итальянка Жасмин Паолини рассказала, как справлялась с давлением домашних трибун в финальном матче турнира в Риме, в котором она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

«Я старалась фокусироваться на матче. Повторяла себе, что неважно, что происходит, моя главная задача – играть каждый мяч. Делала это с самого начала игры и, кажется, сыграла свой лучший матч на турнире», – сказала Паолини в интервью Tennis Channel по окончанию финального матча.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.