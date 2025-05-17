Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Старалась фокусироваться на матче». Жасмин Паолини — о давлении домашних трибун

«Старалась фокусироваться на матче». Жасмин Паолини — о давлении домашних трибун
Комментарии

Чемпионка «тысячника» в Риме итальянка Жасмин Паолини рассказала, как справлялась с давлением домашних трибун в финальном матче турнира в Риме, в котором она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Я старалась фокусироваться на матче. Повторяла себе, что неважно, что происходит, моя главная задача – играть каждый мяч. Делала это с самого начала игры и, кажется, сыграла свой лучший матч на турнире», – сказала Паолини в интервью Tennis Channel по окончанию финального матча.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

Материалы по теме
Паолини — новая чемпионка Рима. Итальянка в шаге от великого рекорда Звонарёвой
Паолини — новая чемпионка Рима. Итальянка в шаге от великого рекорда Звонарёвой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android