Паолини — после победы в Риме: сегодня не видела Синнера. Удачи ему, конечно

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), а также пожелала удачи своему соотечественнику Яннику Синнеру в финале «Мастерса».

«Сегодня не видела Синнера, потому что вчера он закончил поздно. Удачи ему, конечно. Каждый раз, когда выхожу на корт, стараюсь делать это с радостью и страстью, а также с определённой безмятежностью, потому что важно попытаться получить удовольствие. Не относитесь к этому легкомысленно, но и не обременяйте себя слишком большими ожиданиями, я превратила свою страсть в работу, и это хорошо. Стараюсь выкладываться на корте по полной, не знаю, лучше ли я других, но они тоже выкладываются по полной. Борюсь до конца, иногда мне это удаётся, иногда нет.

Сравнивать не имеет смысла. Но два или три года назад я бы точно не ожидала таких результатов. Флавия и Франческа казались мне очень далёкими, особенно в начале их карьеры, сейчас я пишу свою историю, надеюсь продолжать в том же духе, потому что мне это очень нравится. Надеюсь оставаться на этом уровне как можно дольше, потому что мне это нравится, и мне нравится играть на стадионах, полных людей, больших. Наслаждаюсь моментом, счастлива, мы всегда стараемся что-то добавить, чтобы сохранить его», — сказала Паолини на пресс-конференции.