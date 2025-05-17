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«Невероятно, словно во сне». Паолини — об эмоциях после победы на турнире в Риме

«Невероятно, словно во сне». Паолини — об эмоциях после победы на турнире в Риме
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Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, насколько важна для неё победа на домашнем турнире WTA-1000 в Риме. В финале турнира она обыграла американку Кори Гауфф (6:4, 6:2).

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Победить здесь в Риме – это нечто особенное. Я приходила сюда в детстве вместе с отцом смотреть матчи. Мой отец сейчас на трибуне. Наверное, он плачет (смеётся). Победить здесь – невероятно, словно во сне», – сказала Паолини в интервью Tennis Channel по окончании финального матча.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.

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