«Невероятно, словно во сне». Паолини — об эмоциях после победы на турнире в Риме

Пятая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини рассказала, насколько важна для неё победа на домашнем турнире WTA-1000 в Риме. В финале турнира она обыграла американку Кори Гауфф (6:4, 6:2).

«Победить здесь в Риме – это нечто особенное. Я приходила сюда в детстве вместе с отцом смотреть матчи. Мой отец сейчас на трибуне. Наверное, он плачет (смеётся). Победить здесь – невероятно, словно во сне», – сказала Паолини в интервью Tennis Channel по окончании финального матча.

Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне. Паолини также вышла в парный финал в Риме, где они с Сарой Эррани сыграют против Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс.