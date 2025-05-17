Жасмин Паолини: не считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос», буду стараться

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) рассказала, что не считает себя фаворитом на предстоящем «Ролан Гаррос». В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

«Сегодня был лучший матч недели, мне нужно было победить Гауфф, которая играет хорошо. На «Ролан Гаррос» я не считаю себя фаворитом, постараюсь сделать всё, что в моих силах. Поеду туда и буду стараться играть матч за матчем.

Даже если бы я осталась с Ренцо Фурланом, не ожидала, что вернусь так высоко сразу. Не знаю, был ли это мой лучший матч в карьере, но очень высокий уровень, один из лучших, я очень хорошо двигалась и очень хорошо била по мячу. Чувствовала себя хорошо, выходила на корт, зная, что должна хорошо действовать и хорошо бить по мячу, иначе с такой, как она, придётся нелегко. У меня были чёткие идеи, чувствовала себя хорошо с самого начала, довольна тем, как справилась с этим, потому что держала напряжение и всё шло хорошо», — сказала Паолини на пресс-конференции.