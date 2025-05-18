Жасмин Паолини — о родителях: они всегда оставляли мне свободу выбора, поддерживали меня

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) поблагодарила своих родителей за поддержку.

«Я многим обязана своим родителям, они всегда оставляли мне свободу выбора, всегда поддерживали меня. Довольна тем, как живёт наша семья, большое им спасибо. Сегодня вечером мне предстоит сделать несколько дел: конференция, фотографии, ужин и лечение, до сна осталось совсем немного времени. Надеюсь, завтра мне удастся вернуть сегодняшнее внимание. Счастлива, что могу вовлечь людей, которые находятся на стадионе, публика мне очень помогла, счастлива, что подарила им эти эмоции», — сказала Паолини на пресс-конференции.