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«Какая мечта». Жасмин Паолини опубликовала пост после победы на «тысячнике» в Риме

«Какая мечта». Жасмин Паолини опубликовала пост после победы на «тысячнике» в Риме
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Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

Рим (ж). Финал
17 мая 2025, суббота. 18:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

«Я приходила сюда маленькой девочкой, чтобы просто посмотреть… А теперь держу в руках трофей. Какая мечта. Спасибо моей потрясающей команде, семье, друзьям и болельщикам. Огромное уважение Кори. И да, завтра у нас ещё финал в парном разряде… Forza!» — написала Паолини в социальных сетях.

Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши. Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне.

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