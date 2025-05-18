«Какая мечта». Жасмин Паолини опубликовала пост после победы на «тысячнике» в Риме

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини опубликовала пост после победы на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия). В финале она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

«Я приходила сюда маленькой девочкой, чтобы просто посмотреть… А теперь держу в руках трофей. Какая мечта. Спасибо моей потрясающей команде, семье, друзьям и болельщикам. Огромное уважение Кори. И да, завтра у нас ещё финал в парном разряде… Forza!» — написала Паолини в социальных сетях.

Паолини стала первой представительницей Италии со времён Рафаэллы Реджи в 1985 году, выигравшей турнир в Риме. По итогам соревнований Жасмин поднимется на четвёртую строчку мирового рейтинга, сместив Игу Швёнтек из Польши. Для Жасмин Паолини титул в Риме стал третьим в карьере и первым в сезоне.