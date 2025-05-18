Моресмо: думаю, никого не будет — ни нового Рафы, ни Роджера, ни Новака

Бывшая первая ракетка мира, чемпионка двух турниров «Большого шлема» Амели Моресмо высказала мнение о том, сможет ли Карлос Алькарас стать преемником Рафаэля Надаля.

«Новый Рафа? Думаю, никого не будет — ни нового Рафы, ни нового Роджера, ни нового Новака. Я бы себя возненавидела за такие слова. Алькарас — один из молодых игроков, который демонстрирует невероятные способности на корте, потрясающий боевой дух и силу воли, к тому же он физически очень крепок. В его возрасте он уже выиграл немало турниров «Большого шлема». Все мы хотим увидеть, как кто-то после этого поколения трёх великих имён сможет завоевать 20 или больше титулов.

Карлос, Янник… Кто сможет повторить этот путь? Возможно, никто — потому что планка слишком высокая. Но показать, на что они способны, — вот что всем нам интересно увидеть в будущем. Мы уже это видим, но посмотрим, куда это приведёт», – приводит слова Моресмо TNT Sports.