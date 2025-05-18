Синнер: для меня будет очень полезно сыграть с Алькарасом перед «РГ» и Уимблдоном

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил значимость встречи с третьим номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Для меня будет очень полезно сыграть против Карлоса перед «Ролан Гаррос» и Уимблдоном. Я рад этому, потому что это послужит отправной точкой для того, чтобы осознать, какие аспекты мне нужно улучшить, и получить чёткое представление о том, каков мой текущий уровень. Наши матчи всегда захватывающие, мы играем на очень высоком уровне и мотивируем друг друга совершенствоваться», — приводит слова Синнера Punto de Break.