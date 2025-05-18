Кори Гауфф процитировала Даниила Медведева при подведении итогов турниров в Мадриде и Риме

Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф оценила свои поражения в финалах на «тысячниках» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), вспомнив слова чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева.

«Конечно, я очень разочарована этими двумя результатами. Но в целом я с большой уверенностью настроена на «Ролан Гаррос». Надеюсь, что там я дойду до финала и одержу в нём победу. Кажется, я слышала, как Медведев говорил, что лучше проиграть в финале, чем в первом круге», — сказала Гауфф в видео для WTA.

В финале турнира в Риме Гауфф проиграла итальянке Жасмин Паолини (4:6, 2:6). В финале «тысячника» в Мадриде американка потерпела поражение от Арины Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).