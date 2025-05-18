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Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция финала «тысячника» в Риме в паре

Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция финала «тысячника» в Риме в паре
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Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В поединке за титул сойдутся итальянский дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини и пара россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс.

Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс.

Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Вероника и Элисе ведут по личным встречам — 1-0. Играли они совсем недавно, во втором круге Мадрида, и там Кудерметова с Мертенс одержали лёгкую победу (6:1, 6:3). В итоге они дошли до финала, который проиграли Анне Калинской и Соране Кырсте.

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