Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция финала «тысячника» в Риме в паре
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Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В поединке за титул сойдутся итальянский дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини и пара россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс.
Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс.
Рим — парный разряд (ж). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
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Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Вероника и Элисе ведут по личным встречам — 1-0. Играли они совсем недавно, во втором круге Мадрида, и там Кудерметова с Мертенс одержали лёгкую победу (6:1, 6:3). В итоге они дошли до финала, который проиграли Анне Калинской и Соране Кырсте.
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