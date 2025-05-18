Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс: онлайн-трансляция финала «тысячника» в Риме в паре

Сегодня, 18 мая, состоится финальный матч на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В поединке за титул сойдутся итальянский дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини и пара россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс.

Начало матча запланировано на 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Эррани/Паолини — Кудерметова/Мертенс.

Вероника и Элисе ведут по личным встречам — 1-0. Играли они совсем недавно, во втором круге Мадрида, и там Кудерметова с Мертенс одержали лёгкую победу (6:1, 6:3). В итоге они дошли до финала, который проиграли Анне Калинской и Соране Кырсте.