«Никак не помогают спорту». Ник Кирьос считает, что турниры ATP-250 не должны проводиться

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос жёстко высказался о расписании турниров в теннисе, заявив, что календарь слишком длинный.

«Сезон слишком длинный. После US Open не должно быть никаких турниров до австралийского лета. Кто смотрит турнир ATP-250 в Антверпене? Трибуны пустые, позорные хайлайты.

Болельщикам трудно оставаться всё время вовлечёнными, потому что они знают, что могут смотреть теннис каждую неделю. Слишком много турниров, люди просто не приходят, потому что они думают: «Я могу смотреть теннис в любое время, круглый год». Это смешно.

Двухнедельные «Мастерсы» хороши, потому что трибуны полные, играют лучшие теннисисты мира. Турниры «Большого шлема», «Мастерсы» и «пятисотники» — это всё, что должно быть в расписании, а затем выставочные турниры. На этом всё. Другие турниры никак не помогают спорту», — приводит слова Кирьоса The Tennis Gazzette.