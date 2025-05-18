«Это так непрофессионально». Кирьос — о проблеме смены мячей на турнирах

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал теннисные организации за отсутствие ассоциации игроков, а также за частую смену мячей на турнирах.

«Мы усердно работаем. Вы тратите всю свою жизнь на то, чтобы получать зарплату спортсмена, а вам даже не платят как следует.

Наш вид спота — единственный в мире, у которого нет ассоциации. У игроков нет голоса. Каждую неделю разные мячи. Представьте, что вы играете в НБА. В один день у вас матч в Лос-Анджелесе, потом вы едете в Бостон и там вынуждены использовать другой мяч. Что? Это так непрофессионально», — приводит слова Кирьоса The Tennis Gazzette.