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«У нас очень мало поддержки спортсменам». Кузнецова — о смене гражданства теннисистами

«У нас очень мало поддержки спортсменам». Кузнецова — о смене гражданства теннисистами
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова развёрнуто рассказала о своём отношении к смене спортивного гражданства игроками из России.

«Мне, конечно, грустно. Грустно видеть, как ребята, которых мы знаем, уходят и начинают играть за другие страны. Но по большому счёту это их выбор, и осуждать я никого не могу.

У нас, к сожалению, очень мало поддержки спортсменам. Говорю сейчас про теннис — это та область, в которой я разбираюсь. Я не работаю в федерации, но слышу много отголосков, историй. Например, я знаю, что Рыбакиной была нужна финансовая поддержка. Причём сумма по меркам страны и федерации не такая уж и большая. Но она её не получила. И в итоге начала выступать за другую страну. Это я слышала со стороны команды Рыбакиной, возможно, у федерации будет другое мнение.

Поэтому здесь нельзя говорить обобщённо. У каждого — своя ситуация, свои причины. Кто-то уезжает, чтобы иметь возможность расти и развиваться. Если говорить про меня, то мне очень повезло, что мои родители смогли потянуть мой теннис. И да, мне предлагали играть за Испанию и за Америку, и там были бы более выгодные контракты и финансирование. Но я выбрала остаться. Для меня важно было представлять ту страну, где я родилась и где чувствую себя дома. И ни разу об этом не пожалела.

Но ещё раз: каждый делает свой выбор. Пока ты не оказался в их ботинках, а в данном случае кроссовках — ты не можешь по-настоящему понять, через что проходит человек. Часто переход — это не про «предательство», а про желание выжить в профессии, реализоваться, добиться успеха.

Конечно, очень хочется, чтобы в России было больше поддержки: финансирования, турниров, условий для роста. Тогда и поводов для ухода было бы меньше. Но пока, к сожалению, ситуация далека от идеальной. Очень надеюсь, что в будущем это изменится.

Мне бы очень хотелось, чтобы спортсмены получали такую поддержку, как, например, в команде моего папы, где велосипедистам предоставляют питание, проживание, обучение и тренировки бесплатно. На мой взгляд, именно такая система необходима и в теннисе, чтобы у перспективных детей было место для тренировок, хорошие тренеры и все необходимые условия, включая проживание и обучение», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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