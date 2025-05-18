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Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала «Мастерса» в Риме

Янник Синнер — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало финала «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 18 мая, на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия) состоится финальный матч. В поединке за титул встретятся трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и чемпион четырёх мэйджоров, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Рим (м). Финал
18 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. В России официальные трансляции матчей ATP проводит BB Tennis. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала в Риме.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 6-4 в пользу Алькараса (1-1 на грунте). Карлос одержал три волевые победы в прошлом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2), в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7, 6:4, 7:6). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него в Пекине-2023 — тогда они встретились в полуфинале (7:6, 6:1).

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