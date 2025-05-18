«Если хочет, может тоже играть так». Музетти ответил Звереву на критику своего тенниса

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти отреагировал на слова второго номера рейтинга немца Александра Зверева, раскритиковавшего его стиль игры. Зверев заявил, что теннис Музетти слишком зависит от защиты и ошибок соперников.

«Он думает, что я слишком осторожен? Если хочет, может тоже играть так. Мы играли на других покрытиях, и результат был тот же», — приводит слова Музетти Eurosport.de.

Музетти и Зверев играли между собой четыре раза, итальянец ведёт 3-1 по личным встречам. Две победы Лоренцо одержал на грунте и одну — на харде в помещении. На «Мастерсе» в Риме (Италия) Музетти победил со счётом 7:6, 6:4.