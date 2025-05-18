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«Если хочет, может тоже играть так». Музетти ответил Звереву на критику своего тенниса

«Если хочет, может тоже играть так». Музетти ответил Звереву на критику своего тенниса
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти отреагировал на слова второго номера рейтинга немца Александра Зверева, раскритиковавшего его стиль игры. Зверев заявил, что теннис Музетти слишком зависит от защиты и ошибок соперников.

«Он думает, что я слишком осторожен? Если хочет, может тоже играть так. Мы играли на других покрытиях, и результат был тот же», — приводит слова Музетти Eurosport.de.

Музетти и Зверев играли между собой четыре раза, итальянец ведёт 3-1 по личным встречам. Две победы Лоренцо одержал на грунте и одну — на харде в помещении. На «Мастерсе» в Риме (Италия) Музетти победил со счётом 7:6, 6:4.

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