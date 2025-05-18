В Dunlop ответили Звереву на активную критику качества мячей на «Мастерсе» в Риме

Менеджер по маркетингу и координатор продаж производителя теннисных мячей Dunlop Джейсон Д'Алессандро отреагировал на слова немца Александра Зверева, раскритиковавшего инвентарь на грунтовых турнирах в нынешнем сезоне.

«По сути, споры вокруг Зверева беспочвенны. Мячи те же самые, которые мы использовали в Монте-Карло и Мадриде», — приводит слова Д'Алессандро Eurosport.de.

Во время четвертьфинального матча на «Мастерсе» в Риме (Италия) Зверев неоднократно назвал мячи «дерьмом». До этого Александр заявил, что мячи на турнире в Риме были намного медленнее, чем в Монте-Карло (Монако) и Мадриде (Испания).