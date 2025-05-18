Кэхилл рассказал, что во время отстранения Синнера выступал в роли судьи на тренировках

Даррен Кэхилл, австралийский тренер лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера, поделился одной особенностью их тренировок во время трёхмесячной дисквалификации теннисиста за нарушение антидопинговых правил.

«Во время перерыва Янник потерял игровой ритм. Чтобы он снова к нему привык, на тренировках я время от времени забирался на судейскую вышку и между розыгрышами одного очка и другого начинал отсчёт 25-секундного времени и был готов зафиксировать нарушение правил», — сказал Кэхилл в эфире Sky Sport Italia.

По правилам проведения теннисных матчей у игроков есть 25 секунд между розыгрышами. В случае задержки судья на вышке имеет право выписать предупреждение теннисисту.